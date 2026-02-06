Mode pour enfants: un investisseur américain veut acheter Jacadi

( AFP / MYCHELE DANIAU )

La société d'investissement internationale Blue Water Venture Partners, dirigée par l'investisseur new-yorkais Joseph Hernandez, a annoncé en début de semaine son intention d'acheter la marque de mode pour enfants Jacadi Paris, comme rapporté par Les Echos jeudi.

Dans un communiqué daté de lundi, la société d'investissement annonce avoir signé une "lettre d'intention en vue d'acquérir JACADI Paris, la célèbre marque parisienne de mode enfantine reconnue pour son héritage, son savoir-faire et l'élégance intemporelle à la française".

Le groupe affirme vouloir maintenir les activités et l'emploi de Jacadi en France.

"Notre intention est de protéger son héritage, préserver ses racines françaises et soutenir les talentueuses équipes en France qui ont fait de JACADI Paris ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes impatients de finaliser la transaction dans les semaines à venir", a déclaré Joseph Hernandez dans le communiqué.

Cédric Dardenne, directeur général de Jacadi, s'est, dans le même communiqué, dit "très satisfait du potentiel de cette opération et des opportunités de croissance qu'elle pourrait créer".

Il y voit "un fort potentiel d'expansion en Amérique du Nord, tout en maintenant notre engagement envers nos clients en Europe, en Asie et au Moyen-Orient".

Contacté par l'AFP, Jacadi n'avait pas répondu dans l'immédiat.

Créée en 1976, la marque haut de gamme propose des articles de la naissance jusqu'aux 12 ans. Elle possède 293 points de vente à travers le monde (magasins ou sites e-commerce) dont trois boutiques à Manhattan.

Jacadi appartient depuis 2005 au groupe nordiste IDKIDS, qui vient d'être placé en redressement judiciaire. La procédure, devant le tribunal de commerce de Lille, concerne ses marques Obaïbi (vêtements pour les 0 à 3 ans), Okaïdi (3-14 ans), Oxybul (jeux d'éveil) et la plateforme logistique IDLOG. En revanche Jacadi en est exclue.

IDKIDS se félicite d'ailleurs de la "trajectoire de croissance" de Jacadi, qui a réalisé en 2025 la "meilleure performance de son histoire" avec une rentabilité en hausse (+35%).

Blue Water Venture Partners investit principalement dans les marques de consommation, le luxe, la santé et la biotechnologie.