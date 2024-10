Société Générale soutenue par sa banque de détail en France au troisième trimestre

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Société Générale a publié jeudi un bénéfice net près de cinq fois supérieur à celui de l'an dernier à la même période, porté par le réveil de sa banque de détail et un effet de comparaison favorable.

"Les premiers bénéfices de l’exécution de notre plan stratégique se matérialisent de façon tangible dans nos résultats", s'est félicité le directeur général Slawomir Krupa, cité dans un communiqué.

Le bénéfice net, à 1,37 milliard d'euros entre juillet et septembre, est supérieur aux attentes des analystes, de même que le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, à 6,84 milliards d'euros (+10,5%).

La grande gagnante du troisième trimestre est la banque de détail en France: le réseau "SG", fruit de la fusion des réseaux historiques Société Générale et Crédit du Nord, groupé avec les métiers d'assurance et de banque privée, réservée à la clientèle fortunée.

Son PNB affiche une hausse de 18,7% sur un an, à 2,25 milliards d'euros, et son bénéfice net a été multiplié par 3,4 pour atteindre 368 millions d'euros, soit la meilleure performance trimestrielle depuis plus de deux ans.

M. Krupa salue notamment un "fort rebond" de la marge nette d’intérêt en France, c'est-à-dire l'écart entre le taux appliqué par la banque à ses clients et celui de son refinancement.

La filiale de banque en ligne BoursoBank (ex Boursorama) a été rentable pour le deuxième trimestre consécutif, précise le groupe bancaire.

La "Socgen" a pu également compter entre entre juillet et septembre sur son principal moteur: la banque de financement et d'investissement.

Cette division apporte à elle seule 699 millions d'euros de résultat net (+8,2% sur un an), grâce à de bonnes performances de la banque transactionnelle (une gamme de services à destination des entreprises et des institutions financières) et des marchés actions.

Les réseaux de banque de détail à l'international, couplés avec certains métiers spécialisés comme le crédit-bail automobile et le crédit à la consommation, affichent un bénéfice net en légère baisse (-2,4%) à 367 millions d'euros.

Le coût du risque, c'est-à-dire les sommes provisionnées pour faire face à d'éventuels impayés, est resté stable à 406 millions d’euros.

- "Sans relâche" -

L'écart entre le bénéfice net du troisième trimestre 2023 et celui du troisième trimestre 2024 s'explique surtout par une charge exceptionnelle l'an dernier, liée entre autres à une politique de couverture perdante, des charges de transformation du groupe et des dépréciations d'actifs.

Un an plus tard, l'effet a joué dans le sens inverse: la banque a ainsi encaissé 290 millions d'euros avant impôts en guise de solde de son départ de Russie, précipité par l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Le groupe bancaire a par ailleurs annoncé dans un communiqué séparé jeudi le départ imminent d'un des deux directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich, ainsi que celui de la responsable de la banque de détail en France Marie-Christine Ducholet, remplacée par deux codirecteurs, Bertrand Cozzarolo et Thierry Le Marre.

La directrice financière Claire Dumas est aussi sur le départ et sera remplacée par Leopoldo Alvear en janvier prochain.

Les résultats du troisième trimestre sont enfin l'occasion d'un premier bilan pour le directeur général Slawomir Krupa, un peu plus d'un an après la présentation de sa feuille de route stratégique, mal accueillie par les marchés.

"Depuis un an, nous travaillons sans relâche", a souligné M. Krupa, qui mesure la progression du groupe à plusieurs niveaux.

Sa solidité d'abord, avec l'amélioration d'un indicateur financier clef: le ratio de fonds propres CET1, mesuré à 13,2% fin septembre.

Le dirigeant de la banque au logo rouge et noir met aussi en avant l’amélioration de la rentabilité de la banque ainsi que le travail réalisé sur le portefeuille d'actifs.

Société Générale est en effet engagée dans une cure d'amaigrissement.

Elle a annoncé rien qu'au troisième trimestre ses projets de cession de sa banque privée en Suisse et au Royaume-Uni, ainsi que des accords de vente portant sur les filiales de banque de détail au Bénin, à Madagascar et en Guinée.

Ces annonces, synonymes d'argent frais et de bonne exécution du plan stratégique, n'ont pour l'instant pas permis une appréciation sensible du cours Bourse, qui évolue en dents de scie.