SYNTHESE
Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement bas. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Le mouvement haussier semble être arrêté. Le titre est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 71.16 EUR. Le premier support est à 58.96 EUR, puis à 55.9 EUR et la résistance est à 77.3 EUR, puis à 80.35 EUR.
|Dernier cours :
|65.58
|Support :
|58.96 / 55.9
|Resistance :
|77.3 / 80.35
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|neutre
SOCIETE GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer