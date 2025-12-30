SYNTHESE
Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques sont très élevés, ce qui confirme les risques en cas de retournement brutal. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Le titre est orienté à la hausse. Il est au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. La moyenne mobile à 20 jours est supérieure à la moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 64.29 EUR, puis à 61.37 EUR et la résistance est à 73.03 EUR, puis à 75.94 EUR.
|Dernier cours :
|67.96
|Support :
|64.29 / 61.37
|Resistance :
|73.03 / 75.94
|Opinion court terme :
|neutre
|Opinion moyen terme :
|positive
SOCIETE GENERALE : Risque de correction sous les résistances
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer