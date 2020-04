Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Societe générale publiera ses résultats du 1er trimestre jeudi matin Reuters • 29/04/2020 à 21:49









SOCIETE GÉNÉRALE PUBLIERA SES RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE JEUDI MATIN PARISn (Reuters) - Societe générale SA a annoncé mercredi dans un communiqué qu'il publierait ses résultats du premier trimestre jeudi avant l'ouverture des marchés, soit six jours avant la date initialement prévue du 6 mai. (Bureau de Paris)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +5.47%