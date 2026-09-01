Société Générale prend une participation dans OXG, selon Vodafone

Dans un bref communiqué, Vodafone Group annonce que Société Générale va acquérir la participation de 50% que Geodesia Holding détient dans OXG Glasfaser Beteiligungs-GmbH, la coentreprise de fibre optique de Vodafone en Allemagne.

"Cette transaction garantit la présence d'un partenaire financier engagé au sein d'OXG, permettant la poursuite de l'expansion de son réseau de fibre optique en Allemagne, tout en maintenant une flexibilité stratégique pour Vodafone", souligne l'opérateur britannique de téléphonie mobile.

La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés par Vodafone, reste soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de finalisation habituelles. De son côté, le groupe bancaire français n'a pour l'heure pas communiqué concernant cette annonce.