SYNTHESE
Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, une correction est probable à court terme. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Le titre est en phase de reprise technique. Il est au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 62.17 EUR, puis à 56.32 EUR; la résistance est à 79.69 EUR, puis à 85.53 EUR.
|Dernier cours :
|71.4
|Support :
|62.17 / 56.32
|Resistance :
|79.69 / 85.53
|Opinion court terme :
|positive
|Opinion moyen terme :
|neutre
SOCIETE GENERALE : Le mouvement reste haussier
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