Société Générale lance une nouvelle émission obligataire senior préférée

Société Générale a annoncé mardi son intention de lancer une nouvelle émission obligataire senior préférée en euros, avec des maturités prévues à horizon juillet 2028 et juillet 2031.

Dans un bref communiqué, le groupe bancaire précise que cette opération double tranche s'inscrit dans le cadre de son programme 2026 de financement long terme dit "vanille", un terme qui désigne des émissions obligataires traditionnelles et courantes, à l'opposé des produits d'investissement structurés ou complexes.

Les modalités finales du prix des obligations devraient être déterminées dans la journée.

A la Bourse de Paris, l'action SG perdait 1,5% mercredi matin dans les premiers échanges, mais affiche encore un gain de plus de 10% depuis le début de l'année.