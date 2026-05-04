SYNTHESE
Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des cours. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Le mouvement haussier semble être arrêté. Le titre est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 68.72 EUR. Le premier support est à 62.44 EUR, puis à 59.86 EUR et la résistance est à 77.92 EUR, puis à 83.08 EUR.
|Dernier cours :
|68.44
|Support :
|62.44 / 59.86
|Resistance :
|77.92 / 83.08
|Opinion court terme :
|neutre
|Opinion moyen terme :
|neutre
SOCIETE GENERALE : La consolidation peut se poursuivre
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