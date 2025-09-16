Société Générale : fléchit de -3,5% vers 56,8E, risque de 'double-top'
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 16:59
Le précédent test des 58,8E remonte au 15 août dernier ce qui signifie que le risque de 'M' baissier se renforce : un 1er signal se correction serait validé par la cassure du support oblique des 54E, le 'M' proprement dit serait validé sous 52E (plancher des 26 et 27 août.
Valeurs associées
|56,6200 EUR
|Euronext Paris
|-3,81%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
