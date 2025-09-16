 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Société Générale : fléchit de -3,5% vers 56,8E, risque de 'double-top'
16/09/2025 à 16:59

Après un second test la veille du zénith annuel des 58,85E, Société Générale fléchit de -3,5% vers 56,8E.
Le précédent test des 58,8E remonte au 15 août dernier ce qui signifie que le risque de 'M' baissier se renforce : un 1er signal se correction serait validé par la cassure du support oblique des 54E, le 'M' proprement dit serait validé sous 52E (plancher des 26 et 27 août.

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
56,6200 EUR Euronext Paris -3,81%
