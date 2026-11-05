Société Générale envisagerait 148 fermetures d'agences

Selon des rumeurs, la banque de la Défense souhaiterait fermer 148 points de vente d'ici 2027 en France.

Le groupe bancaire s'apprêterait ainsi à accélérer la rationalisation de maillage territorial selon Reuters, qui détaille que le média Les Echos a été le premier à rapporter cette information.

Selon une source proche du dossier, un plan de restructuration vise 148 sites à travers l'Hexagone, comprenant notamment la fermeture de près de 40 agences de plein exercice. Cette réorganisation doit ramener la taille du réseau domestique de 1 300 points de vente actuellement à 1 263 d'ici fin 2027.

Cette décision stratégique vise à adapter le modèle d'exploitation de la banque de détail aux nouvelles habitudes d'une clientèle de plus en plus digitalisée, tout en simplifiant la gestion opérationnelle de ses implantations de petite taille. Face à l'érosion continue de la fréquentation physique et aux impératifs d'efficacité opérationnelle, l'établissement entend optimiser sa base de coûts fixes.

Sur le volet social, cette révision du dispositif commercial entraînera la suppression d'environ 80 postes, dont 38 fonctions de directeurs d'agence. La direction n'envisagerait toutefois aucun départ contraint, privilégiant des mesures de reclassement interne, de mobilité et des départs naturels pour mener à bien cette transition.