Société Générale dévoile un résultat net record pour le 3e trimestre

Société Générale avance de 1%, à 62,6 EUR, saluée après la publication d'un bénéfice net record pour le trimestre écoulé, grâce à une croissance vigoureuse de son produit net bancaire (PNB), combinée à une relative stabilité de ses frais de gestion.

Société Générale publie un résultat net part du groupe record de 1 888 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, en hausse de 24,1%, correspondant à une rentabilité sur actif net tangible (ROTE) de 13,0%, en forte progression par rapport à la même période de 2025 (10,7%).

Le produit net bancaire s'est accru de 7,4%, à 7 173 MEUR ( 8,4% à périmètre et taux de change constants), avec des progressions dans les pôles Banque de détail en France, Banque privée et Assurances ( 10,9%) et Banque de grande clientèle et Solutions investisseurs ( 12,5%).

Cette croissance des revenus, combinée à des frais de gestion en hausse de seulement 0,8%, à 4 093 MEUR, a permis une amélioration du coefficient d'exploitation, qui s'est établi à 57,1%, contre 61,0% au 3e trimestre 2025, un niveau inférieur à l'objectif annuel de moins de 60%.

Ainsi, Société Générale a vu son résultat brut d'exploitation croître de 18,7%, à 3 081 MEUR, tandis que son coût du risque s'est établi à 28 points de base, soit 408 MEUR, dans la fourchette cible située entre 25 et 30 points de base pour 2026.

"Société Générale réalise à nouveau des résultats trimestriels très solides. La performance de nos métiers démontre la capacité du groupe à combiner croissance, efficacité opérationnelle, maîtrise des risques et génération de capital", commente son directeur général, Slawomir Krupa.

"Avec la même discipline et la même détermination, nous allons poursuivre l'exécution de notre stratégie de croissance rentable pour atteindre nos objectifs à l'horizon 2029 et continuer ainsi à créer de la valeur durable, trimestre après trimestre", poursuit-il.

Des résultats bien au-dessus des attentes

"Les résultats de Société Générale ont dépassé de 16% les attentes, toutes les divisions, à l'exception du leasing automobile (pénalisé par les ventes de véhicules d'occasion), ayant dégagé un bénéfice avant impôt supérieur aux prévisions", souligne Jefferies.

L'établissement américain met en avant la surprise positive créée par la banque de détail en France, avec des revenus nets d'intérêts en hausse de 13% sur un an, ainsi que la contribution désormais significative de BoursoBank.

"La banque de financement et d'investissement a enregistré une performance record dans les activités actions, tandis que les activités de taux, de change et de matières premières (FICC) ont affiché une certaine faiblesse", ajoute Jefferies, qui maintient sa recommandation à "achat" sur le titre.