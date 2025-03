Société Générale: deux nominations proposées pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Société Générale indique que son conseil d'administration proposera à l'AG du 20 mai de nommer Ingrid-Helen Arnold et Olivier Klein comme nouveaux administrateurs indépendants, en remplacement de Lubomira Rochet et d'Alexandra Schaapveld.



Directrice générale par intérim de KAKO-Elektro depuis juin 2024 après avoir exercé des fonctions dirigeantes chez SAP et Südzucker, Ingrid-Helen Arnold apportera une expertise forte en matière de systèmes d'information et transformations numériques.



Actuellement directeur général et associé-gérant de Lazard Frères Banque, Olivier Klein offrira quant à lui au conseil 'une expertise reconnue en banque de détail et une connaissance approfondie des enjeux macro-économiques'.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 39,5900 EUR Euronext Paris -0,25%

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.