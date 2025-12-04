Lockheed Martin renforce ses capacités hypersoniques avec un nouveau laboratoire en Alabama
Selon Jim Romero, vice-président des systèmes d'armes hypersoniques de Lockheed Martin Space, cette installation jouera "un rôle clé pour consolider la position du groupe comme leader du secteur". Le centre réunit des équipements de test, des outils de simulation et des capacités d'intégration de pointe afin de réduire les cycles de développement et d'améliorer les performances des systèmes hypersoniques.
Depuis 2021, la division Strategic and Missile Defense (SMD) de Lockheed Martin a investi plus de 185 millions USD pour moderniser près de 38 000 m² d'infrastructures. Au total, le programme d'expansion atteint environ 529 millions USD et couvre 67 000 m² de nouveaux espaces en construction ou planifiés, confirmant l'engagement du groupe à renforcer la supériorité technologique américaine.
Hier, le titre a gagné 1% à New York. Il lâche toutefois plus de 8% depuis le début de l'année.
