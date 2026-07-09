Société Générale dans le vert après des propos favorables de Jefferies

Au lendemain d'une chute de 5,8%, Société Générale enregistre l'une des meilleures performances du CAC 40 ce jeudi, s'adjugeant 2,2% à 72,9 EUR, sur fond d'une note favorable publiée par Jefferies la veille au soir.

Le courtier réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 96 EUR sur Société Générale, soulignant notamment que le titre du groupe bancaire ne se négocie qu'à 6 fois son BPA pour une croissance annuelle moyenne de 13% du BPA.

Jefferies confiant pour le développement de BoursoBank

Il met également en avant la publication par sa filiale BoursoBank de son rapport annuel 2025, renforçant sa position selon laquelle la banque numérique peut générer plus de 320 MEUR de bénéfices en 2026, puis plus de 500 MEUR en 2028.

Selon l'analyse du courtier américain, BoursoBank est en mesure d'atteindre au moins 34% de ROE (retour sur fonds propres) d'ici 2028, sur la base de sa capacité à générer 506 MEUR de bénéfices.

"Les principaux moteurs en sont la baisse des coûts d'acquisition de clients (283 MEUR en 2025, tombant à 100 MEUR en 2026, puis à 80 MEUR en 2027 et 2028) et une nouvelle amélioration du ratio coûts sur revenus sous-jacents à 36% d'ici 2028", explique-t-il.

Une "performance raisonnable" attendue au 2e trimestre

Par ailleurs, Jefferies s'attend à ce que Société Générale fasse preuve d'une "performance raisonnable" lors de la publication de ses résultats du 2e trimestre, le 30 juillet, alors que tous les regards se tourneront vers la journée investisseurs du 21 septembre.

Il anticipe des revenus de la banque de détail en France supérieurs aux attentes, ainsi qu'une solide performance de la CIB (notamment en actions) et l'annonce de rachats d'actions pour 1,5 MdEUR lors de la publication des résultats du 2e trimestre.

"La direction continuera de faire allusion à l'objectif d'un ratio coût sur revenu dans le milieu de la plage des 50%, ce qui, selon nos chiffres pour 2028, implique un ROTE de 13,5% (contre 10,3% en 2025)", anticipe également l'intermédiaire financier.