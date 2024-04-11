Societe Generale, BPCE signent un protocole d'accord en vue de la cession des activités de Société Générale Equipment Finance

Societe Generale SA SOGN.PA :
* SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD AVEC LE GROUPE BPCE EN VUE DE LA CESSION DES ACTIVITÉS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUIPMENT FINANCE
* LE GROUPE BPCE REPRENDRAIT L’ESSENTIEL DES ACTIVITÉS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUIPMENT FINANCE
* SEULES LES ACTIVITÉS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET EN SLOVAQUIE RESTERAIENT INTÉGRÉES À SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
* CETTE TRANSACTION SE FERA AU PRIX DE 1,1 MILLIARD D'EUROS ET AURA UN IMPACT POSITIF ESTIMÉ À ENVIRON 25 POINTS DE BASE SUR LE RATIO CET1 DU GROUPE À LA DATE DE FINALISATION ATTENDUE AU PREMIER TRIMESTRE 2025
* LES ENCOURS DE CRÉDIT DES ACTIVITÉS CONCERNÉES PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD S'ÉLÈVENT À PRÈS DE 15 MILLIARDS D'EUROS À FIN DÉCEMBRE 2023
Texte original sur WorkSpace: Pour plus de détails, cliquez sur SOGN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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