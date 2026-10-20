Election au Brésil : Meta doit prouver en 24 heures que Lula et Bolsonaro sont traités de la même façon

La justice électorale a donné 24 heures à Meta pour prouver que le géant de la tech réserve un traitement égalitaire sur ses réseaux aux campagnes du président sortant Luiz Inácio Lula da Silva et de son adversaire conservateur Flávio Bolsonaro ( AFP / MAURO PIMENTEL )

La justice électorale a donné 24 heures à Meta pour prouver que le géant de la tech réserve un traitement égalitaire sur ses réseaux aux campagnes du président sortant Luiz Inácio Lula da Silva et de son adversaire conservateur Flávio Bolsonaro.

Dans le cas contraire, Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, devra payer une amende d'un million de reais (environ 200.000 dollars) par jour, selon un document du tribunal consulté par l'AFP.

Le président de gauche Lula, 81 ans, en quête d'un quatrième mandat, et Flávio Bolsonaro, 45 ans, sont à égalité dans les sondages à quelques jours du deuxième tour.

Lula a dénoncé "l'interférence" de Meta dans l'élection brésilienne après avoir été devancé de peu au premier tour par Flávio Bolsonaro, fils de l'ex-président Jair Bolsonaro.

Le président de gauche a accusé la plateforme américaine de restreindre la circulation de ses contenus sur Instagram et WhatsApp.

Combinaison d'images réalisée le 29 septembre 2026 du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, à gauche, le 17 juillet 2026 à Rio de Janeuro, et à droite du candidat à la présidentielle Flavio Bolsonaro, à Esteio, le 2 septembre 2026 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Par ailleurs, Lula a mis en garde contre la "sélectivité" des algorithmes du modèle d'intelligence artificielle de WhatsApp. Ce modèle refuserait selon lui de générer du contenu électoral qui lui soit favorable, ce qui ne serait pas le cas pour Flávio Bolsonaro.

Son parti a saisi la justice électorale ainsi que l'Organisation des Etats américains (OEA).

Des dizaines de ses soutiens ont manifesté lundi devant le siège de Meta à Sao Paulo, brandissant des pancartes et criant des slogans contre le patron du groupe, Mark Zuckerberg, et le président américain Donald Trump.

"Je ne crois quasiment rien de ce que je vois ces derniers temps" sur les réseaux de Meta, a affirmé à l'AFP Lilian Doring, créatrice de vidéos animées de 47 ans.

"Incidents" techniques

Meta a nié tout parti pris dans les élections. L'entreprise a reconnu la désactivation par erreur d'annonces de campagne de Lula, l'attribuant à des "incidents" techniques qui n'affectent pas seulement le Brésil.

Jeudi, un juge du Tribunal supérieur électoral a ordonné à la plateforme américaine d'appliquer les mêmes règles aux deux candidats.

Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, aux côtés du président américain Donald Trump, le 29 septembre 2026 à la Maison Blanche, à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le tribunal a interdit à Meta de réduire de façon inégale la portée des contenus électoraux, les recommandations et les résultats de recherche.

Il était également demandé à Meta de ne favoriser aucun candidat avec son outil d'intelligence artificielle, comme l'ont dénoncé des usagers.

L'arrêt du tribunal prévoyait déjà une amende de 500.000 reales par jour (100.000 dollars) en cas de non-respect.

Dans sa nouvelle décision, le tribunal électoral a conclu que Meta n'avait pas prouvé qu'il avait mis en œuvre la majorité des injonctions antérieures.

"La persistance de l'absence de mise en œuvre (des décisions), à quelques jours du second tour, met en évidence l'insuffisance de l'amende", selon cette décision antérieure.

Pendant la campagne, Lula a affirmé que le gouvernement américain tentait d'interférer dans les élections en faveur de Flávio Bolsonaro, dont le père et ex-président Jair Bolsonaro (2019-2022) est un allié de Donald Trump.