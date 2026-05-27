Société Générale : Assemblée générale mixte et Conseil d’administration du 27 mai 2026

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 MAI 2026

Communiqué de presse

Paris, le 27 mai 2026

Assemblée générale mixte

L’Assemblée générale des actionnaires de Société Générale s’est tenue le 27 mai 2026 au CNIT Forest, 2, Place de la Défense, 92092 Puteaux, sous la présidence de M. Lorenzo Bini Smaghi.

Le quorum s’est établi à 64,99% (contre 64,34% en 2025) :

595 actionnaires ont participé en assistant personnellement à l’Assemblée générale au lieu où elle s’est tenue le 27 mai 2026 ;

1 505 actionnaires étaient représentés à l’Assemblée générale par une personne autre que le Président ;

18 312 actionnaires ont voté par Internet ;

1 416 actionnaires ont voté par correspondance ;

9 099 actionnaires, dont 7 562 par Internet, représentant 1,15% du capital, ont donné pouvoir au Président ;

Au total, 30 927 actionnaires étaient présents ou représentés et ont participé au vote.

Le point inscrit à l’ordre du jour, sans vote, a été l’occasion de présenter et de débattre avec les actionnaires de la stratégie climatique et de la responsabilité sociale et environnementale du Groupe.

Par ailleurs, 9 actionnaires ont transmis 69 questions écrites avant l’Assemblée. Les réponses ont été rendues publiques avant l’Assemblée générale sur le site institutionnel.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été adoptées, notamment :

Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2025 ;

Le dividende par action a été fixé à 1,61 euro. Un acompte sur dividende de 0,61 euro a été mis en paiement le 9 octobre 2025. Le solde du dividende égal à 1,00 euro par action, sera détaché le 1 er juin 2026 et mis en paiement à compter du 3 juin 2026 ;

juin 2026 et mis en paiement à compter du 3 juin 2026 ; La ratification de la cooptation d’une administratrice indépendante dont le mandat a en outre été renouvelé pour 4 ans : Mme Laura Barlow ;

La nomination d’une administratrice indépendante pour 4 ans : Dame Clara Furse ;

Le renouvellement d’un administrateur et d’une administratrice indépendants pour 4 ans : M. Jérôme Contamine et Mme Diane Côté ;

La politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ;

Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 aux Dirigeants mandataires sociaux ;

L’autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’acheter des actions ordinaires de la Société a été renouvelée pour 18 mois dans la limite de 10% du capital ;

Les autorisations d’augmentation de capital, notamment celle permettant l’émission d’actions en faveur des salariés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe, ainsi que l’autorisation d’attribuer des actions de performance émises ou à émettre, pour 26 mois ; et

Les modifications statutaires relatives à la durée du mandat initial de l’administrateur coopté, ainsi qu’à la prise en compte de la directive CRD VI et de l’entrée en vigueur de l’ordonnance transposant la directive dite “ Women on Boards ”.

Le résultat détaillé des votes est disponible ce jour sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Assemblée générale ».

Conseil d’administration

À la suite des renouvellements et nominations d’administrateurs, le Conseil d’administration est composé d’un censeur et de 15 administrateurs, dont 3 administrateurs représentant les salariés.

En conséquence, le Conseil d’administration est composé ainsi :

M. William Connelly, Président et administrateur ;

M. Slawomir Krupa, administrateur ;

Mme Ingrid-Helen Arnold, administratrice ;

Mme Laura Barlow, administratrice ;

Mme Diane Côté, administratrice ;

Mme Ulrika Ekman, administratrice ;

Dame Clara Furse, administratrice ;

Mme France Houssaye, administratrice élue par les salariés ;

M. Olivier Klein, administrateur ;

Mme Annette Messemer, administratrice ;

M. Henri Poupart-Lafarge, administrateur ;

M. Johan Praud, administrateur élu par les salariés ;

M. Benoît de Ruffray, administrateur ;

M. Sébastien Wetter, administrateur représentant les salariés actionnaires ;

M. Jean-Bernard Levy (censeur).





À l’issue de l’Assemblée générale, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise, le Conseil d’administration a, à l’unanimité, nommé M. William Connelly Président du Conseil d’administration, comme cela avait été prévu par le Conseil d'administration lors de sa séance du 10 avril 2025.

La composition des Comités est désormais la suivante :

Comité d’audit et de contrôle interne : M. Jérôme Contamine (Président),

Mme Diane Côté, Mme Ulrika Ekman, Mme Laura Barlow, M. Olivier Klein et M. Sébastien Wetter ;

: M. Jérôme Contamine (Président), Mme Diane Côté, Mme Ulrika Ekman, Mme Laura Barlow, M. Olivier Klein et M. Sébastien Wetter ; Comité des risques : Dame Clara Furse (Présidente), Mme Ingrid-Helen Arnold, Mme Laura Barlow, Mme Diane Côté, Mme Annette Messemer et M. Olivier Klein ;

: Dame Clara Furse (Présidente), Mme Ingrid-Helen Arnold, Mme Laura Barlow, Mme Diane Côté, Mme Annette Messemer et M. Olivier Klein ; Comité des rémunérations : Mme Annette Messemer (Présidente), Mme France Houssaye, Mme Ulrika Ekman et M. Benoît de Ruffray ;

: Mme Annette Messemer (Présidente), Mme France Houssaye, Mme Ulrika Ekman et M. Benoît de Ruffray ; Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise : M. Henri Poupart-Lafarge (Président), M. Jérôme Contamine, Dame Clara Furse et M. Benoît de Ruffray.

M. William Connelly, Président du Conseil d’administration, a déclaré :

« Le Conseil d’administration exprime sa chaleureuse reconnaissance à M. Lorenzo Bini Smaghi dont le mandat est arrivé à son terme et qui a présidé le Conseil d’administration avec autorité et clairvoyance depuis 2015. »

Le Conseil d’administration est composé de :

46,6% de femmes (7/15) sur la base du nombre total des membres du Conseil d’administration ou 46,1% de femmes (6/13) si – en application de la loi en vigueur à l’issue de l’Assemblée générale – le calcul porte sur l’ensemble des administrateurs nommés par l’Assemblée générale des actionnaires (c’est-à-dire en tenant compte de l’administrateur représentant les salariés actionnaires et sans tenir compte des deux administrateurs élus par les salariés) ou 50% de femmes (6/12) si, conformément au code AFEP-MEDEF, on exclut des calculs les 3 administrateurs salariés ; et

91,6% d’administrateurs indépendants (11/12) si l’on exclut des calculs les trois administrateurs représentant les salariés conformément au code AFEP-MEDEF.

Biographies

Dame Clara Furse, diplômée en économie à la London School of Economics, a débuté sa carrière en 1979 en tant que courtière. De 1983 à 1998, elle a été managing director chez UBS en charge des marchés d’options et futurs pour le groupe. De 1998 à 2000, elle a été Directrice Générale chez Crédit Lyonnais Rouse. De 2001 à 2009, elle a été Directrice Générale du London Stock Echange group. Elle a été administratrice indépendante du groupe Legal & General Group plc (2009-2013) de Vodafone Group Plc. (2014-2023), d’Amadeus IT group (2010-2022) et de Nomura Holding (2009-2017). Elle est également administratrice indépendante d'Assicurazioni Generali S.p.A . et Présidente non exécutive de HSBC UK. Par ailleurs, elle préside le UK Voluntary Carbon Markets Forum depuis 2021.

Mme Laura Barlow , titulaire d'une licence en littérature anglaise de l'Université d'Oxford et d'un diplôme d'expert-comptable de l'Institute of Chartered Accountants en Angleterre et au Pays de Galles. De 2003 à 2010, elle a été Directrice générale du cabinet international de conseil en gestion AlixPartners, où elle a agi en tant que conseillère et responsable intérimaire pour des clients dans des restructurations transfrontalières complexes dans un large éventail de secteurs. De 2010 à 2020, elle a exercé au sein du groupe Royal Bank of Scotland (devenu NatWest Group) en tant que responsable mondiale de la restructuration, directrice des risques du groupe par intérim et responsable de la banque pour grandes entreprises et institutionnels. De 2014 à 2016, elle a été administratrice du régime de retraite du groupe RBS, et Présidente du Comité des risques et de l'audit et membre du Comité des investissements. De 2021 à 2025, elle a occupé le poste de responsable du développement durable chez Barclays Bank. De 2022 à 2024, elle a été membre du Conseil bancaire de l'UNEP-FI, représentant les banques d'Europe occidentale.

M. Jérôme Contamine, diplômé de l’École Polytechnique, de l’ENSAE et de l’École Nationale d’Administration. Après quatre ans comme auditeur à la Cour des Comptes, il a exercé diverses fonctions opérationnelles chez Total. De 2000 à 2009, il a été Directeur financier de Veolia Environnement, puis de 2009 à 2018, il a exercé la fonction de Directeur financier de Sanofi. De 2006 à 2017, il a été administrateur de Valeo et de 2020 à mai 2023 et de TotalEnergies. Il est Président du Conseil d'administration de Galapagos NV.

Mme Diane Côté, diplômée de l'Université d'Ottawa, a une formation financière et comptable. Elle est une comptable professionnelle agréée, membre de l’ordre des Comptables Professionnels du Québec (CPA au Canada) et a exercé chez EY comme auditeur principal de 1990 à 1992. De 1992 à 2012, a exercé d'importantes fonctions dans les domaines de l'audit, des risques et de la finance dans diverses compagnies d'assurances (Prudential, Standard Life et Aviva) au Canada et Grande-Bretagne. De 2012 au 1er février 2021, Directrice des risques (CRO) et membre du Comité exécutif du London Stock Exchange Group (LSEG). Depuis avril 2025, elle est administratrice indépendante de SCOR SE et membre du Comité d'audit, du Comité des risques et du Comité de développement durable.

Les déclarations réglementaires sur l’absence de conflit d’intérêts et l’absence de condamnation mentionnées en page 135 du Document d’enregistrement universel déposé par Société Générale le 13 mars 2026 à l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.26-0091, relatives notamment aux deux administratrices et à l’administrateur dont les mandats sont renouvelés demeurent valables et l’administratrice nommée à compter de l’Assemblée générale du 27 mai 2026 a procédé à ces déclarations.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 110 000 collaborateurs au service de 27 millions de clients dans 58 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis plus de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

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Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

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