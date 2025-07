Société Générale: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - Société Générale indique avoir réalisé une réduction de capital par annulation de 22.667.515 actions auto-détenues, soit 2,8% de son capital social, des actions qui avaient été rachetées du 10 février au 8 avril pour un montant de 872 millions d'euros.



Ce montant d'actions rachetées et celui de la réduction de capital consécutive ont été déterminés par le conseil d'administration en application de la politique de distribution aux actionnaires au titre de l'exercice 2024.



La banque a aussi finalisé avec succès une augmentation de capital dans le cadre du 32ème Plan Mondial d'Actionnariat Salarié, opération qui a donné lieu à l'émission de 7.531.065 nouvelles actions, soit 0,97% du capital social après la réduction du capital.



Cette augmentation de capital aura un impact positif d'environ sept points de base sur le ratio CET1 au troisième trimestre 2025. Environ 51.000 salariés et anciens salariés retraités éligibles dans 31 pays ont souscrit à cette opération.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 50,5000 EUR Euronext Paris -1,06%

