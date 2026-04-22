Société Générale annonce tenue prochaine d’une assemblée générale d’actionnaires

* Société Générale tiendra assemblée générale mixte actionnaires 27 mai 2026 à Puteaux (Hauts-de-Seine). * Réunion portera sur points inscrits à l’ordre du jour publiés dans avis de réunion et avis de convocation. * Documentation préparatoire, incluant brochure de convocation, sera mise à disposition actionnaires avant séance. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Société Générale SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604221252OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177377_en) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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