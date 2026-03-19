Société Générale achève un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 07:26
Pour rappel, le groupe bancaire avait annoncé ce programme de rachat d'actions le 6 février, en marge de la publication de ses résultats annuels, programme relatif à sa distribution ordinaire au titre de l'exercice 2025.
Combiné au dividende de 1,61 EUR par action (dont un solde de 1 EUR restant à verser), ce programme de rachat d'actions réalisé implique pour Société Générale une distribution ordinaire de près de 2,68 MdsEUR au titre de 2025.
Avec les 2 distributions exceptionnelles sous la forme de 2 programmes de rachats d'actions additionnels lancés en 2025, la distribution totale du groupe pour l'année écoulée s'élève à 4,68 MdsEUR, en progression de 169%.
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