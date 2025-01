Société des Bains de Mer : hausse de 6% du chiffre d'affaires au troisième trimestre

(AOF) - La Société des Bains de Mer (SBM) et ses filiales enregistrent un chiffre d’affaires consolidé au cours du troisième trimestre de l’exercice 2024/2025, en hausse de 6% sur un an. Le groupe précise que le chiffre d’affaires du secteur jeux s’établit à 45,2 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 48,6 millions d’euros il y a un an. Cette diminution de 3,4 millions d’euros s’explique par une application rigoureuse des nouvelles règles en matière de "compliance", ajouté à un aléa moins favorable par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Sur ce trimestre, le secteur hôtelier "confirme la tendance positive observée sur le premier semestre" avec une augmentation de 18% du chiffre d'affaires à 61,1 millions d'euros contre 52 millions d'euros en 2023/2024, "porté par un taux d'occupation et des prix moyens hébergement en progression, notamment sur la période des fêtes de fin d'année et une progression de la restauration à périmètre constant".

Au cumul des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit à 638,6 millions d'euros contre 580,7 millions d'euros il y a un an, soit une hausse de 10%.

Si le modèle économique du groupe est "solide et diversifié", l'activité jeux est "dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire" ce qui "ne nous permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2024/2025", indique SBM.

AOF - EN SAVOIR PLUS