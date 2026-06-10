information fournie par Reuters • 10/06/2026 à 09:14

SocGen va investir €100 mlns dans le fonds "Averrhoa NBS" d’Ardian

Societe Generale SA SOGN.PA :

* INVESTIRA EUR 100 MLNS EN TANT QU’INVESTISSEUR DE RÉFÉRENCE DANS LE FONDS "AVERRHOA NBS" D’ARDIAN ET AGIRA EN TANT QUE CONSEILLER FINANCIER

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(Rédaction de Gdansk)