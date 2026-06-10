 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SocGen va investir €100 mlns dans le fonds "Averrhoa NBS" d’Ardian
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 09:14

Societe Generale SA SOGN.PA :

* INVESTIRA EUR 100 MLNS EN TANT QU’INVESTISSEUR DE RÉFÉRENCE DANS LE FONDS "AVERRHOA NBS" D’ARDIAN ET AGIRA EN TANT QUE CONSEILLER FINANCIER

Texte original tinyurl.com/2h8y4fyz Pour plus de détails, cliquez sur SOGN.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
69,9300 EUR Euronext Paris -0,61%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,24 -1,19%
SOITEC
129,45 -7,63%
2CRSI
51,5 +2,28%
CAC 40
8 236,13 +0,40%
HAFFNER ENERGY
0,2385 -4,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank