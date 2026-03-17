SocGen va céder son activité de TCC Retail à Crédit Mutuel Arkéa

Société Générale SOGN.PA a annoncé mardi avoir signé un protocole d’accord avec Crédit Mutuel Arkéa en vue de lui céder son activité de délégation de Tenue de Compte-Conservation (TCC) dédiée au segment Banque de détail en France.

L'activité, opérée par Société Générale Securities Services, recouvre notamment la gestion des opérations sur titres, des paiements de coupons et de dividendes, ou encore la tenue des positions des Compte-Titres Ordinaires (CTO) et des PEA (Plan d’Épargne en Actions), selon un communiqué de la banque rouge et noire.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, Crédit Mutuel Arkéa, via sa filiale ProCapital, deviendrait le prestataire de service métier titres du Réseau SG en France, de BoursoBank et de Societe Generale Private Banking en France, précise le communiqué.

La finalisation du projet est attendue en 2028, ajoute Société générale.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)