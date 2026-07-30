SocGen dépasse les attentes au T2, la banque de détail compense la banque d'investissement

(Actualisé avec cours de Bourse et analystes §§ 5 et 7, détails §§ 13-16)

Société Générale SOGN.PA a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel record tout en relevant son objectif annuel de rentabilité, le redressement de la banque de détail et la maîtrise des coûts ayant compensé la faiblesse persistante des activités de marché.

Le résultat net part du groupe a augmenté d'environ 23% au deuxième trimestre sur un an pour atteindre un niveau record de 1,79 milliard d'euros, dépassant le consensus de 1,57 milliard d'euros établi par la banque à partir des estimations de 13 analystes.

Le produit net bancaire, en hausse de 4,5% sur un an à 7,1 milliards d'euros, a aussi dépassé les attentes.

La banque rouge et noire a par ailleurs relevé sa cible annuelle de ROTE, un indicateur clef de sa rentabilité, à environ 11% contre plus de 10% auparavant.

À Paris vers 09h20 GMT, l'action prenait 2,67% à 78,77 euros.

LA MAÎTRISE DES COÛTS SALUÉE PAR LES ANALYSTES

SocGen, qui doit présenter sa nouvelle feuille de route stratégique et financière en septembre, a également revu à la hausse sa cible de réduction de coûts, le coefficient d'exploitation s'étant établi juste en-deçà de 60%, soit l'objectif annuel du groupe.

Dans leurs premières notes adressées à leurs clients, les analystes ont salué la rigueur de Société Générale en matière de maîtrise des coûts. Les analystes de Citi ont qualifié ce résultat de "dépassement encourageant".

Slawomir Krupa a entamé l'un des efforts de redressement bancaire les plus suivis d'Europe depuis son arrivée à la tête de SocGen en 2023 pour redorer le blason du groupe, à l'époque pénalisé par sa faible rentabilité et une base de coûts hypertrophiée.

Après des débuts difficiles, la stratégie de réduction des coûts, de vente d'actifs et de renforcement de la capitalisation boursière déployée par le directeur général commence à porter ses fruits et à obtenir l'approbation des investisseurs

Le cours de l'action SocGen a plus que triplé depuis la prise de fonctions de Slawomir Krupa, surperformant le compartiment bancaire du Stoxx .SX7P .

Mais le groupe, dont la valorisation reste deux fois inférieure à celle de BNP Paribas BNPP.PA , fait face à un défi de taille : prouver qu'il peut générer une croissance durable tout en tenant tête à la concurrence, alors que les grandes banques d'investissement américaines gagnent du terrain et que les néobanques comme Revolut montent en puissance.

SocGen a par ailleurs annoncé un rachat d’actions exceptionnel de 1,5 milliard d'euros pour le 3 août au plus tôt, ainsi que le versement d'un acompte sur dividende de 0,75 euro par action, soit 23% de plus que l'année dernière.

LA BANQUE D'INVESTISSEMENT À LA TRAINE

Contrairement à ses concurrents tels que Barclays BARC.L et UBS UBSG.S , qui ont tous fait état de gains significatifs pour leurs activités de marchés, la banque de grande clientèle et solutions investisseurs de SocGen a déçu les attentes, les les activités de taux, crédit et change (FICC) reculant de 11,3% sous un an.

Le ralentissement des activités de négociation sur les titres à revenu fixe s'explique davantage par l'exposition plus importante du groupe aux marchés des taux européens et par l'absence d'une activité dédiée aux matières premières que par une perte de compétitivité, a déclaré Slawomir Krupa dans un appel avec les journalistes.

"Nous continuons d’enregistrer des revenus proches des plus hauts niveaux de notre histoire et affichons un ROE très élevé", a-t-il ajouté.

Dans l'ensemble, les revenus trimestriels de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs ont grimpé de 2,7% sur un an.

(Mathieu Rosemain ; version française Augustin Turpin ; édité par Benoit Van Overstraeten)