SocGen-Bénéfice net +11% au T3, les réductions de coûts battent leur plein

Le RNPG bondit de 11,3% au T3

Activités FIC +12%

Production de prêts à l’habitat +74%

par Mathieu Rosemain

Société Générale SOGN.PA a fait état jeudi d'un bond de 11% de son bénéfice net part du groupe trimestriel, dépassant les attentes, alors que le directeur général Slawomir Krupa accélère la mise en place de son plan de réduction des coûts.

La baisse plus importante que prévu des dépenses, ainsi que des signes de redressement de la banque de détail en France, ont compensé une performance plus mitigée dans la banque d'investissement.

Le résultat net part du groupe (RNPG) à bondi de 11,3% sur un an au troisième trimestre pour atteindre 1,52 milliard d'euros, dépassant de plus de 200 millions le chiffre attendu par les analystes dans un consensus d'entreprise.

Le produit net bancaire a reculé de 2,7% sur un an, à 6,66 milliards d'euros, mais ressort au-dessus des attentes, les cessions finalisées ayant réduit la base de revenus.

"Les résultats de SG ont dépassé les attentes consensuelles, avec un contrôle des coûts qui, selon nous, constitue un élément positif", a déclaré la Banque Royale du Canada (RBC) dans une note adressée à ses clients.

Les résultats de la Banque de grande clientèle et solutions investisseurs sont ressortis en ligne, portés par les revenus des activités de taux, crédit et change (+12,4%), au-dessus de ceux de son concurrent BNP Paribas mais en-deçà des géants américains

Les revenus des métiers actions ont baissé de 6,7%, Société Générale citant notamment des effets de base liés à la comptabilisation de réserves pour marge différée, d’un impact lié au change euro-dollar et d’une moindre volatilité des marchés.

Le groupe a publié une hausse de 74% de la production de prêts à l’habitat au troisième trimestre. Société Générale bénéficie également

des baisses

du taux de rémunération du Livret A annoncées par le ministère de l'Economie et des Finances.

Slawomir Krupa, à la tête de la banque rouge et noire depuis 2023, a lancé un plan de redressement il y a deux ans afin de redorer le blason du groupe, longtemps perçu comme à la traine du secteur européen, grevé par sa faible rentabilité et une base de coûts hypertrophiée.

L'ACTION DOUBLE DE VALEUR EN 2025

Après des débuts difficiles, la stratégie de réduction des coûts, de vente d'actifs et de renforcement de la capitalisation boursière déployée par le directeur général gagne l'approbation des investisseurs.

Rompant avec une longue période de sous-performance, la valeur de l'action Société Générale a doublé cette année, contre une hausse de 49% pour l'ensemble du secteur bancaire européen

"Trimestre après trimestre à travers le cycle, nous poursuivons l’exécution disciplinée de notre feuille de route stratégique en maintenant une position de capital solide, une stricte maîtrise de nos coûts et une gestion prudente des risques", a déclaré Slawomir Krupa dans un communiqué.

Le coefficient d'exploitation, une mesure clef de l'efficacité des groupes bancaires, est ressorti à 61%, en-dessous des attentes et de la cible annuelle de Société Générale (moins de 65%).

La rentabilité (ROTE), une mesure clef de la profitabilité, a grimpé de 10,7% sur un an, un taux supérieur aux attentes des analystes (8,9%) mais encore largement inférieur à celui de ses concurrents européens.

AUGMENTATION DE LA CLIENTÈLE DE BOURSOBANK

Les actions du secteur bancaire sont sous pression depuis plusieurs mois en France, où la prolongation de la crise politique met en question la capacité du gouvernement à gérer les finances publiques.

Les agences S&P Global Ratings et Fitch ont toutes deux abaissé la note souveraine de la France, une tendance qui pourrait affecter des banques comme Société Générale en tirant les coûts de financement.

Boursobank, pierre angulaire de la stratégie de Slawomir Krupa, a passé le cap des 8 millions de clients en juillet, devançant l'objectif fixé par Société Générale.

Ce gain de clientèle intervient dans un contexte de concurrence accrue sur le marché français de la banque en ligne, Revolut ayant récemment établi son siège européen à Paris et visant 10 millions de clients français d'ici 2027.

(Reportage Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin et Etienne Breban,)