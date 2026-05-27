Snowflake signe un contrat de 6 milliards de dollars avec AWS portant sur une infrastructure d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Snowflake SNOW.N a annoncé mercredi avoir conclu un accord de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services AMZN.O , cet investissement étant lié aux processeurs Graviton d'AWS et à son infrastructure de puces d'IA.
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