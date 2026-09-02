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Snowflake s'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux produits
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 22:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action de la société de cloud Snowflake SNOW.N progresse de 20,2% à 368,15 dollars en séance prolongée

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux produits, misant sur une forte demande pour sa plateforme de données cloud et ses offres d'intelligence artificielle

** SNOW prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires produits de 6,07 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 5,84 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires produits de la société au deuxième trimestre a progressé de 37% pour atteindre 1,49 milliard de dollars

** SNOW affiche un chiffre d’affaires global de 1,55 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation de 1,48 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 62 centimes par action au deuxième trimestre, contre une estimation de 45 centimes par action

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 39,4%

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