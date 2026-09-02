Snowflake revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires produits pour l'ensemble de l'année, et son action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des données sur les actions au paragraphe 1 et du BPA au paragraphe 2)

Snowflake SNOW.N a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires produits pour l'ensemble de l'année, misant sur une forte demande pour sa plateforme de données dans le cloud et ses offres d'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper son action de plus de 20 % en séance prolongée.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires produits de 6,07 milliards de dollars pour l’exercice 2027, contre une prévision antérieure de 5,84 milliards de dollars.

Snowflake a bénéficié de la demande pour ses produits phares de stockage de données dans le cloud, favorisée par les migrations depuis les systèmes existants et l’adoption de l’IA.

Les entreprises utilisent la plateforme cloud de Snowflake pour stocker et analyser des informations, ainsi que pour développer des applications et des produits d’IA.

Son offre en matière d’IA comprend l’assistant de codage Cortex Code et le chatbot d’entreprise CoWork.

Le chiffre d’affaires produits de Snowflake au deuxième trimestre a progressé de 37 % pour atteindre 1,49 milliard de dollars. La société a enregistré un chiffre d’affaires global de 1,55 milliard de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,48 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au cours du dernier trimestre , Snowflake a signé un contrat de cinq ans d’une valeur de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services pour utiliser les processeurs Graviton et l’infrastructure d’IA d’AWS.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 62 centimes par action pour le trimestre, supérieur à l'estimation des analystes qui tablaient sur 45 centimes.