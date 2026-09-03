Snowflake revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à la demande en matière de cloud et d'IA ; son cours s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture intégrale; ajout de détails, de commentaires du directeur général et d'un analyste, ainsi que d'un graphique)

par Anzar Mehraj

Mercredi, Snowflake SNOW.N a dépassé les estimations de Wall Street concernant ses résultats trimestriels et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires lié aux produits annuel, grâce à la demande croissante pour sa plateforme de données dans le cloud et ses offres d’IA, ce qui a fait bondir son cours de plus de 20 % en séance prolongée.

La société a bénéficié de la demande pour ses principaux produits de stockage de données dans le cloud , les entreprises migrant leurs systèmes existants vers le cloud et adoptant l'IA.

Ses produits d’IA ont également contribué à « environ la moitié de l’accélération que nous observons », a déclaré le directeur général Sridhar Ramaswamy lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

L’assistant de codage Cortex Code a dépassé les 9 100 comptes après en avoir gagné plus de 2 000 au cours du trimestre, tandis que le chatbot d’entreprise CoWork a atteint les 5 800 comptes.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires lié aux produits de 6,07 milliards de dollars pour l’exercice 2027, contre une prévision antérieure de 5,84 milliards de dollars.

Snowflake surfe sur une vague de clients qui comptent sur elle pour mettre en œuvre des capacités d’IA, a déclaré Gil Luria, directeur général du cabinet d’analyse financière D.A. Davidson.

« La société a indiqué que cette dynamique devrait se poursuivre, avec une croissance de la clientèle et une augmentation du carnet de commandes, notamment autour des nouveaux outils d’IA. Cette croissance accélérée favorise également des marges plus élevées, la société tirant parti de sa base de coûts existante. »

Le chiffre d’affaires lié aux produits de Snowflake au deuxième trimestre a progressé de 37 % pour atteindre 1,49 milliard de dollars. La société a enregistré un chiffre d’affaires total de 1,55 milliard de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,48 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société d'IA et de cloud de données a annoncé un bénéfice ajusté de 62 cents par action pour le trimestre, supérieur à l’estimation des analystes qui s’élevait à 45 cents par action.

Au cours du dernier trimestre , Snowflake a signé un contrat de cinq ans d’une valeur de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services pour utiliser les processeurs Graviton et l’infrastructure d’IA d’AWS.