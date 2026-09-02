Snowflake revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de ses produits grâce à la demande pour sa plateforme de données dans le cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Snowflake SNOW.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux produits, misant sur une forte demande pour sa plateforme de données dans le cloud et ses offres d'intelligence artificielle.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires lié aux produits de 6,07 milliards de dollars pour l'exercice 2027, contre une prévision antérieure de 5,84 milliards de dollars.

Snowflake a bénéficié de la demande pour ses produits phares de stockage de données dans le cloud, favorisée par les migrations depuis les systèmes existants et l'adoption de l'IA.

Les entreprises utilisent la plateforme cloud de Snowflake pour stocker et analyser des informations, ainsi que pour développer des applications et des produits d’IA.

Ses offres d’IA comprennent l’assistant de codage Cortex Code et le chatbot d’entreprise CoWork.

Le chiffre d’affaires lié aux produits de Snowflake au deuxième trimestre a augmenté de 37%, atteignant 1,49 milliard de dollars. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires total de 1,55 milliard de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,48 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au cours du dernier trimestre , Snowflake a signé un contrat de cinq ans d’une valeur de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services pour utiliser les processeurs Graviton et l’infrastructure d’IA d’AWS.