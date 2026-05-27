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Snowflake revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, alors que les entreprises intensifient leurs activités liées à l'IA
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 22:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'analyse de données dans le cloud Snowflake SNOW.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux produits, signe d'une demande croissante pour les charges de travail basées sur l'IA et les migrations vers le cloud.

La croissance de l'entreprise a été alimentée par la forte demande des entreprises pour ses produits principaux d'entreposage de données et par l'adoption croissante de ses offres d'IA, les migrations depuis les systèmes existants et l'utilisation accrue des outils d'apprentissage automatique venant renforcer cette dynamique.

Snowflake permet aux entreprises de stocker, d'analyser et de partager de grands volumes de données entre les applications et les utilisateurs.

La société a constaté une forte adoption d'outils d'IA tels que Cortex Code et Snowpark, qui aident les entreprises à créer des applications d'IA générative et à déployer des modèles d'apprentissage automatique sur leurs données.

Snowflake a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires lié aux produits pour l'exercice 2027 à 5,84 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre 5,66 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars prévus précédemment.

“Nous comptons désormais 779 clients dépensant plus d’un million (XX,XX millions d'euros) de dollars sur les 12 derniers mois”, a déclaré Brian Robins, directeur financier.

Elle prévoit que le chiffre d'affaires lié aux produits au deuxième trimestre se situera entre 1,415 milliard (XX,XX milliards d'euros) et 1,420 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,37 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total du premier trimestre s'est établi à 1,39 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant l'estimation de 1,32 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

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