Snowflake prévoit une progression de ses ventes sur l'exercice 2027
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 14:56
La société spécialisée dans le stockage de données dans le cloud et l'intelligence artificielle indique que son free cash-flow a augmenté en 2025 de 24% à 1,12 MdUSD.
En revanche, elle a creusé ses pertes qui atteignent 1,331 MdUSD, contre 1,285,64 MdUSD l'année précédente. La perte de base par action provenant des activités poursuivies s'est élevée à 3,95 USD, contre 3,86 USD l'année précédente.
Par ailleurs, Snowflake affirme qu'il s'agit du meilleur trimestre de son histoire en termes d'acquisition nette attirant 740 nouveaux clients et avec une expansion sans précédent du portefeuille de clients à très haute contribution (plus de 10 MUSD de dépenses sur un an).
Côté prévisions, pour son premier trimestre fiscal de l'exercice 2026/2027, l'entreprise américaine table sur un chiffre d'affaires produit entre 1,26 et 1,27 MdUSD, rejoignant l'estimation de 1,26 Md$ de FactSet.
En outre, pour cet exercice, la société affiche un optimisme supérieur aux prévisions du marché pour son chiffre d'affaires : 5,66 MdsUSD contre 5,55 Mds estimés par les analystes.
Valeurs associées
|177,780 USD
|NYSE
|+5,00%
