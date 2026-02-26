Snowflake prévoit des recettes annuelles supérieures aux estimations grâce à l'IA qui stimule la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Snowflake signe le plus gros contrat de son histoire, d'une valeur de plus de 400 millions de dollars

*

Les prévisions de revenus de la société pour le premier trimestre dépassent les estimations

*

Snowflake Intelligence est désormais adopté par plus de 2 500 clients

par Jaspreet Singh

Snowflake SNOW.N a prévu des revenus de produits pour l'exercice 2027 supérieurs aux estimations de Wall Street mercredi, car la demande en plein essor des entreprises pour des outils d'intelligence artificielle incite les clients à utiliser la plateforme d'analyse de données basée sur le cloud de la société.

Les entreprises clientes transfèrent de plus en plus leurs charges de travail vers le cloud tout en investissant dans le développement d'applications d'intelligence artificielle, ce qui stimule la demande pour des sociétés telles que Snowflake.

Les actions ont chuté d'environ 2 % dans les échanges prolongés après que les résultats et les prévisions de Snowflake n'ont pas impressionné les investisseurs, alors que le marché craint que l'utilisation croissante d'outils d'IA n'érode la demande de logiciels traditionnels.

"Les investisseurs sont sceptiques à l'égard de toutes les sociétés de logiciels à l'heure actuelle ... . Alors que Snowflake continue d'accélérer pendant le reste de l'année, nous nous attendons à ce que les investisseurs réalisent que Snowflake bénéficie de manière significative de la croissance de l'IA", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.

Snowflake offre une plateforme où les clients stockent et intègrent leurs données en un seul endroit pour générer des informations commerciales, construire des outils d'IA et résoudre des problèmes opérationnels cruciaux.

La société a mis à disposition sa plateforme agentique Snowflake Intelligence en novembre. Elle est désormais adoptée par plus de 2 500 clients, a déclaré le directeur général Sridhar Ramaswamy à Reuters.

"Nous avons également signé le plus gros contrat de notre histoire, d'une valeur de plus de 400 millions de dollars", a déclaré M. Ramaswamy, sans révéler le nom du client.

Snowflake prévoit des revenus de produits de 5,66 milliards de dollars pour l'exercice fiscal se terminant le 31 janvier 2027, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 5,50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les prévisions de revenus de produits du premier trimestre de 1,26 milliard à 1,27 milliard de dollars ont été supérieures aux estimations de 1,23 milliard de dollars à son point médian.

La société prévoit une marge brute de 75 % pour l'exercice 2027, alors qu'elle avait annoncé une marge brute de 75,8 % pour l'exercice 2026.

La société, qui est en concurrence avec la startup Databricks , a conclu deux accords pluriannuels distincts de 200 millions de dollars avec OpenAI et Anthropic pour intégrer leurs modèles avancés dans sa plateforme afin de stimuler l'adoption de l'IA par les entreprises.

Snowflake a acheté la plateforme de surveillance des applications Observe pour 600 millions de dollars dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions, afin d'améliorer sa capacité à résoudre les problèmes de performance des logiciels, des systèmes et des données.

La société, qui compte plus de 13 000 clients, dont des noms tels que Figma FIG.N et BlackRock BLK.N , a déclaré que ses revenus de produits du quatrième trimestre ont augmenté d'environ 30 % pour atteindre 1,23 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,18 milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté par action de 32 cents a battu les estimations de 27 cents.