Snowflake plonge après un rapport indiquant que la société rachèterait Observe pour 1 milliard de dollars

24 décembre - ** Les actions de la société d'analyse de données en nuage Snowflake SNOW.N chutent de 1,7 % à 221,18 $
** L'opération devrait être la plus importante pour SNOW - rapport
** Les outils d'Observe aident à détecter et à résoudre les problèmes dans les systèmes d'applications
** En incluant les mouvements de la séance, SNOW a progressé de 43,5 % depuis le début de l'année
