Snowflake plonge après un rapport indiquant que la société rachèterait Observe pour 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 17:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - ** Les actions de la société d'analyse de données en nuage Snowflake SNOW.N chutent de 1,7 % à 221,18 $

** L'opération devrait être la plus importante pour SNOW - rapport

** Les outils d'Observe aident à détecter et à résoudre les problèmes dans les systèmes d'applications

** En incluant les mouvements de la séance, SNOW a progressé de 43,5 % depuis le début de l'année

