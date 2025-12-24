Snowflake plonge après un rapport indiquant que la société rachèterait Observe pour 1 milliard de dollars

24 décembre - ** Les actions de la société d'analyse de données en nuage Snowflake SNOW.N chutent de 1,7 % à 221,18 $

** L'opération devrait être la plus importante pour SNOW - rapport

** Les outils d'Observe aident à détecter et à résoudre les problèmes dans les systèmes d'applications

** En incluant les mouvements de la séance, SNOW a progressé de 43,5 % depuis le début de l'année