Snowflake en plein essor grâce à l'IA qui stimule sa croissance et au renforcement de son partenariat avec AWS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai -

** L'action de la société d'analyse de données Snowflake

SNOW.N a bondi de 36 % pour atteindre 238,30 dollars lors des échanges avant l'ouverture ** La société a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , grâce à l'augmentation des dépenses des entreprises en applications d'IA et au transfert d'un plus grand nombre de charges de travail liées aux données vers sa plateforme cloud

** La société a également conclu un accord de cinq ans d'une valeur de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services

AMXN.O pour utiliser les processeurs Graviton et l'infrastructure d'IA d'AWS

** Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre s'est établi à 1,39 milliard de dollars, dépassant l'estimation de 1,32 milliard de dollars

** Piper Sandler estime que la dynamique de SNOW en matière d'IA s'accélère, portée par la mise à disposition générale de Cortex Code, qui a fortement stimulé l'utilisation et la consommation de la plateforme, et cette tendance devrait rester forte, positionnant SNOW comme l'un des principaux bénéficiaires de l'adoption de l'IA

** 45 des 52 courtiers attribuent à l'action la note « Acheter » ou supérieure, 6 la note « Conserver » et 1 la note « Vendre »; leur objectif de cours médian est de 247,5 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 20,1 % depuis le début de l'année