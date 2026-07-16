Snowflake dévoile un plan de rémunération de 448 millions de dollars pour son directeur général, lié à des objectifs boursiers ambitieux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Snowflake SNOW.N a dévoilé jeudi un plan de rémunération d'une valeur pouvant atteindre environ 448 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars pour son directeur général, Sridhar Ramaswamy, subordonné à un quasi-doublement de la valeur boursière de la plateforme d'analyse de données dans le cloud, qui passerait ainsi à 184 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en sept ans.

La rémunération de M. Ramaswamy, qui s'élève à 1 million d'actions, est structurée en cinq tranches, chacune assortie d'objectifs de cours de l'action de plus en plus élevés, et vise à le maintenir à la tête de l'entreprise jusqu'au 15 septembre 2030.

Snowflake tire profit du fait que ses clients transfèrent leurs charges de travail vers sa plateforme cloud, alors qu’ils investissent dans le développement d’outils d’IA.

Pour que la dernière tranche soit débloquée , le cours de l’action de la société devrait passer de 271,87 (XX,XX euros) dollars, son cours de clôture de mercredi , à 531 (XX,XX euros) dollars d’ici le 15 juillet 2033, ce qui ajouterait 100 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à sa capitalisation boursière .

Snowflake propose une plateforme sur laquelle les clients stockent et intègrent leurs données en un seul endroit afin de générer des informations stratégiques, de développer des outils d’IA et de résoudre des problèmes opérationnels.

M. Ramaswamy doit rester directeur général jusqu’au 15 septembre 2029 pour les deux premières tranches et jusqu’au 15 septembre 2030 pour les trois dernières afin de satisfaire à l’exigence liée à la durée de service, a indiqué la société.

Le dispositif de rémunération comprend également des clauses de récupération en cas de faute professionnelle ou de retraitement comptable, selon un document réglementaire.

L'action Snowflake a progressé d'environ 24% cette année.

En mai, la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel lié aux produits et a annoncé un accord de cinq ans d’une valeur de 6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars avec Amazon Web Services AMZN.O pour utiliser les processeurs Graviton et l’infrastructure d’IA d’AWS.