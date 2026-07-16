 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Snowflake dévoile un plan de rémunération de 448 millions de dollars pour son directeur général, lié à des objectifs boursiers ambitieux
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Snowflake SNOW.N a dévoilé jeudi un plan de rémunération d'une valeur pouvant atteindre environ 448 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars pour son directeur général, Sridhar Ramaswamy, subordonné à un quasi-doublement de la valeur boursière de la plateforme d'analyse de données dans le cloud, qui passerait ainsi à 184 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en sept ans.

La rémunération de M. Ramaswamy, qui s'élève à 1 million d'actions, est structurée en cinq tranches, chacune assortie d'objectifs de cours de l'action de plus en plus élevés, et vise à le maintenir à la tête de l'entreprise jusqu'au 15 septembre 2030.

Snowflake tire profit du fait que ses clients transfèrent leurs charges de travail vers sa plateforme cloud, alors qu’ils investissent dans le développement d’outils d’IA.

Pour que la dernière tranche soit débloquée , le cours de l’action de la société devrait passer de 271,87 (XX,XX euros) dollars, son cours de clôture de mercredi , à 531 (XX,XX euros) dollars d’ici le 15 juillet 2033, ce qui ajouterait 100 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à sa capitalisation boursière .

Snowflake propose une plateforme sur laquelle les clients stockent et intègrent leurs données en un seul endroit afin de générer des informations stratégiques, de développer des outils d’IA et de résoudre des problèmes opérationnels.

M. Ramaswamy doit rester directeur général jusqu’au 15 septembre 2029 pour les deux premières tranches et jusqu’au 15 septembre 2030 pour les trois dernières afin de satisfaire à l’exigence liée à la durée de service, a indiqué la société.

Le dispositif de rémunération comprend également des clauses de récupération en cas de faute professionnelle ou de retraitement comptable, selon un document réglementaire.

L'action Snowflake a progressé d'environ 24% cette année.

En mai, la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel lié aux produits et a annoncé un accord de cinq ans d’une valeur de 6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars avec Amazon Web Services AMZN.O pour utiliser les processeurs Graviton et l’infrastructure d’IA d’AWS.

Valeurs associées

AMAZON.COM
254,9600 USD NASDAQ +3,02%
SNOWFLAKE
271,905 USD NYSE -1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un agent de santé portant un masque facial observe l’unité d’isolement de l’Hôpital national de référence de Mulago, à Kampala, en Ouganda, le 8 juillet 2026 ( AFP / BADRU KATUMBA )
    L'Ouganda annonce ne plus compter aucun malade d'Ebola
    information fournie par AFP 16.07.2026 13:53 

    L'Ouganda ne compte plus aucun malade contaminé par le virus Ebola, le dernier patient recensé étant sorti guéri jeudi de l'hôpital, mais le pays doit désormais attendre 42 jours sans nouveau cas pour être déclaré débarrassé du virus, ont annoncé les autorités ... Lire la suite

  • L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street vue en ordre dispersé, prudence face aux résultats et au M.-O
    information fournie par Reuters 16.07.2026 13:46 

    par Coralie Lamarque Wall Street est attendue en ordre dispersé jeudi et les Bourses européennes amplifient leurs pertes à mi-séance, ‌les investisseurs évaluant avec précaution une des premières vagues de résultats de la saison, tandis que les tensions persistantes ... Lire la suite

  • La 10e édition de VivaTech à Paris
    TotalEnergies prévoit un meilleur T2 avec la flambée des cours de l'énergie
    information fournie par Reuters 16.07.2026 13:45 

    TotalEnergies a déclaré jeudi s'attendre à ce ‌que la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Iran fasse progresser ses résultats ​du deuxième trimestre, mais les revenus issus du GNL devraient connaître une forte baisse en raison de la faiblesse des échanges. ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MEG OLIPHANT )
    Porté par des commandes record, ABB s'offre le britannique Rotork
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.07.2026 13:34 

    Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB, porté par la demande d'équipements pour l'intelligence artificielle, a fait état jeudi de commandes record au deuxième trimestre et s'offre dans la foulée le groupe britannique Rotork pour étoffer ses activités d'automation. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,18 -9,37%
CAC 40
8 309,4 -0,87%
Pétrole Brent
85,09 +0,04%
SOITEC
90,1 -7,72%
VALERIO THER. (EX...
0,57 +24,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank