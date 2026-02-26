Snowflake chute malgré des prévisions de revenus optimistes pour l'exercice 27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Snowflake SNOW.N chute de ~1,5 % à 166,72 $ en pré-marché

** La société d'analyse de données en nuage prévoit des revenus de produits pour l'exercice 27 supérieurs aux estimations du marché , car la demande croissante des entreprises pour des outils d'IA pousse les clients à utiliser la plateforme d'analyse de données en nuage de la société

** Les revenus du 4ème trimestre ont augmenté de 30% en glissement annuel pour atteindre 1,23 milliard de dollars, contre une estimation de 1,18 milliard de dollars par les analystes

** Barclays déclare que malgré le statut de l'entreprise comme gagnante de l'IA dans le secteur des logiciels, elle a souffert à l'instar du secteur depuis le début de l'année

** Barclays et au moins cinq autres sociétés de courtage ont abaissé leurs objectifs de cours après la publication des résultats

** L'action est notée "achat" en moyenne; l'objectif de cours médian est de 248 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, SNOW a baissé de ~23% cette année