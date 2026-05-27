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Snowflake bondit après des résultats solides et un accord cloud massif avec AWS
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 22:17

Snowflake a vu son action bondir de 30% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'annonce d'un accord majeur avec Amazon Web Services portant sur 6 milliards de dollars de dépenses cloud sur cinq ans. Le spécialiste du cloud de données prévoit de renforcer son utilisation des technologies d'AWS, notamment les processeurs Graviton développés par Amazon ainsi que des puces graphiques dédiées à l'intelligence artificielle.

Amazon a confirmé que Snowflake s'était engagé à dépenser environ 1,2 milliard de dollars par an sur sa plateforme cloud dans le cadre de ce nouveau contrat. Cet accord représente une forte hausse par rapport aux engagements précédents entre les deux groupes. Lors de son introduction en Bourse en 2020, Snowflake avait révélé un contrat cloud de 1,2 milliard de dollars sur cinq ans avec AWS, porté ensuite à 2,5 milliards de dollars en 2023. Cette évolution illustre l'importance croissante des infrastructures cloud dans le développement de l'intelligence artificielle.

Snowflake a également publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, avec un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour un chiffre d'affaires de 1,39 milliard de dollars, au-dessus des attentes du marché. L'accord met aussi en lumière la montée en puissance des processeurs Arm dans les centres de données face aux architectures traditionnelles dominées par Intel et AMD. Avec l'essor des applications d'IA dites "agentiques", capables d'exécuter des tâches complexes de manière autonome, les besoins en puissance de calcul et en gestion de données continuent de croître fortement.

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