SNCF Voyageurs commande 15 nouveaux TGV à Alstom, pour environ 600 millions d'euros

Le TGV "M", train à grande vitesse de nouvelle génération de la SNCF, à l'usine Alstom de Belfort, le 29 avril 2024 ( AFP / FREDERICK FLORIN )

SNCF Voyageurs a annoncé lundi la commande de 15 TGV supplémentaires à Altsom, des trains nouvelle génération sur lesquels la compagnie ferroviaire compte pour faire face à la concurrence en France et en Europe, mais dont la mise en service a pris du retard.

La commande, d'un montant d'environ 600 millions d'euros, constitue la quatrième tranche du partenariat conclu en 2016 entre la SNCF et Alstom pour concevoir le "TGV du futur", portant à 160 le nombre de rames commandées par la société ferroviaire publique.

Cette fois, ces trains auront pour but de "développer" l'offre SNCF entre la France et la Belgique, précise SNCF Voyageurs dans son communiqué. Les deux commandes précédentes, 15 rames en 2022 et 30 en 2025, étaient destinées au marché italien pour la première et à Eurostar group, dont la SNCF est actionnaire majoritaire, pour la seconde.

Ces rames de nouvelle génération arrivent à point nommé pour la bataille du rail que compte livrer la compagnie française en France et en Europe à l'ère de l'ouverture de la concurrence.

Baptisées "TGV M" par la SNCF et "Avelia Horizon" par Alstom, elles sont "quadricourant", c'est-à-dire qu'elles pourront circuler sous les différentes tensions des réseaux ferrés en France et dans les pays voisins, en l'occurrence entre Bruxelles et les "grandes métropoles françaises", selon la branche de la SNCF chargée chargée du transport des voyageurs.

Leur mise en service est prévue d'ici 2029.

- Retards de livraison -

Depuis son lancement, le TGV M a pris du retard: son apparition sur les rails est désormais prévue le 1er juillet 2026, alors qu'il devait initialement rouler pour les Jeux olympiques de 2024.

Alstom, qui a reçu plusieurs milliards d'euros de commandes de la part de SNCF Voyageurs, "n'a pas produit de rames en quantité suffisante, nous en avons quatre en essai de pré-exploitation, et nous en aurons six en mai, ce qui nous permettra d'en lancer quatre en exploitation commerciale au 1er juillet", expliquait à l'AFP le PDG SNCF Voyageurs Christophe Fanichet, en décembre au moment d'annoncer un nouveau retard de mise en service.

Des employés travaillent sur le TGV "M", train à grande vitesse de nouvelle génération de la SNCF, à l'usine Alstom de Belfort, le 29 avril 2024 ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Confronté à une course contre la montre pour honorer ses nombreuses commandes de trains à très grande vitesse, Alstom a décidé en 2025 d'investir 150 millions d'euros pour augmenter ses capacités de production.

En 2025, le constructeur était en mesure de sortir environ un TGV M par mois de ses usines. Avec les investissements annoncés l'année dernière, il a pour objectif de porter cette cadence à 2,5 par mois d'ici 2027.

"Je ne suis pas content de ces retards, mais je suis sûr que d'ici quelques mois on aura tout oublié, tant son caractère est révolutionnaire", relevait en décembre Christophe Fanichet.

Parmi les avantages de ce train nouvelle génération, la modularité: on pourra ajouter ou enlever des voitures pour avoir des rames plus ou moins longues, en fonction des besoins. SNCF Voyageurs pourra aussi changer la configuration des sièges pour transformer une voiture de première classe en seconde, et réciproquement.

Le TGV M consommera par ailleurs 20% d'énergie de moins que ses aînés grâce à un aérodynamisme et une motorisation plus efficients. Ses concepteurs affichent 37% d'émissions de CO2 en moins et 97% de matériaux recyclables.

Alstom promet également 30% d'économies sur la maintenance grâce notamment à des capteurs qui permettront de changer les pièces au bon moment.

Son train est assemblé à La Rochelle, dix sites du constructeur étant associés au projet, dont Belfort pour la fabrication des motrices, Ornans (Doubs) pour les moteurs, Tarbes pour la chaîne de traction, le Creusot (Saône-et-Loire) pour les bogies et Villeurbanne (Métropole de Lyon) pour les systèmes informatiques embarqués.