Lionel Jospin "en convalescence" après "une opération sérieuse"

L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin à Paris, le 14 février 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin a subi "une opération sérieuse" mais il est de retour à son domicile "en convalescence", a-t-il dit dans une déclaration à l'AFP transmise par son entourage.

"A tous ceux qui s'inquiètent de ma santé, je souhaite donner les éléments suivants: j'ai subi une opération sérieuse qui s'est bien passée. Je suis désormais de retour à la maison en convalescence", a-t-il ajouté dans cette brève déclaration.

L'ancien responsable socialiste, candidat malheureux aux élections présidentielles de 1995 et 2002, n'a pas souhaité divulguer de détails sur la nature et la cause de cette opération. Agé de 88 ans, l'ancien chef du gouvernement (1997-2002) était intervenu ponctuellement ces derniers mois pour commenter la situation politique.