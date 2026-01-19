 Aller au contenu principal
Grève reconduite au Louvre : le musée de nouveau fermé lundi
19/01/2026

La pyramide du Louvre, conçue par l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei, et le musée du Louvre fermés en raison d'une grève, le 12 janvier 2026 à Paris. ( AFP / Martin LELIEVRE )

La pyramide du Louvre, conçue par l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei, et le musée du Louvre fermés en raison d'une grève, le 12 janvier 2026 à Paris. ( AFP / Martin LELIEVRE )

Le musée du Louvre est resté fermé lundi pour la troisième fois, depuis le début mi-décembre, de la mobilisation des personnels pour de meilleures conditions de travail, a appris l'AFP auprès de l'établissement et des syndicats.

"Le musée n'ouvre pas aujourd'hui (lundi)", a indiqué une porte-parole du musée le plus visité au monde. Réunis dans la matinée en assemblée générale, quelque 300 agents avaient auparavant voté pour reconduire la grève lancée le 15 décembre, selon l'intersyndicale (CFDT, CGT, SUD).

Les personnels réclament notamment un alignement de leur rémunération avec celle du ministère de la Culture et des mesures concrètes sur leurs conditions de travail, dont ils dénoncent la dégradation depuis plusieurs mois et notamment depuis le casse du 19 octobre.

Près de 140 recrutements ont été annoncés depuis le début de la mobilisation et une nouvelle réunion est prévue au ministère de la Culture jeudi sur la question des salaires, qui reste un "important point d'achoppement", selon Christian Galani de la CGT. "Notre revendication est claire : à travail égal, salaire égal", précise-t-il à l'AFP.

Les autres syndicats insistent toutefois sur les problèmes du Louvre liés, selon eux, à la gouvernance et sur le mal-être des personnels, qui avaient transmis un "cahier de doléances" à la direction pendant l'été.

"Si on a les rémunérations mais qu'on continue sur ce mode de gouvernance, on n'est pas sortis d'affaires", affirme à l'AFP Valérie Baud, de la CFDT. "On peut avoir des annonces mais on reste face à une direction droite dans ses bottes qui ne reconnaît pas qu'elle peut parfois se tromper", ajoute sa collègue de SUD, Elise Muller.

Contactée pendant le week-end, la direction du Louvre avait fait état d'un "dialogue nourri" avec les personnels et affirmé avoir annoncé des mesures garantissant notamment "une meilleure maîtrise de la fréquentation" du musée et un "renforcement de la lutte" contre les agressions des agents.

Les deux jours de fermeture du musée recensés jusque-là ont généré une perte de recettes "d'au moins un million d'euros", avait également affirmé la direction.

Dimanche, la ministre de la Culture Rachida Dati, qui avait jugé "légitimes" les revendications des grévistes, a annoncé que des "décisions conséquentes" seraient prises "incessamment sous peu" pour le musée du Louvre, sans donner plus de précisions.

Mouvements sociaux
