Snap va licencier un millier d'employés sous la pression d'un investisseur activiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, le contexte du paragraphe 6)

Snap SNAP.N a déclaré mercredi qu'il allait licencier environ 1 000 employés, dont 16% de son personnel à temps plein, quelques semaines après que l'investisseur activiste Irenic Capital Management a poussé la société mère de Snapchat à optimiser son portefeuille et à améliorer ses performances.

La société fermerait également plus de 300 postes ouverts, a déclaré Snap, ajoutant qu'elle s'attend à réduire ses dépenses annualisées de plus de 500 millions de dollars d'ici le second semestre de cette année grâce à ces mesures. Les actions de la société de médias sociaux ont augmenté de plus de 5 % dans les échanges avant bourse. L 'action a chuté d'environ 31 % depuis le début de l'année. Les petites plateformes de médias sociaux comme Snap et Pinterest PINS.N sont plus exposées aux coupes budgétaires des grands annonceurs dans un contexte d'incertitude géopolitique, car les spécialistes du marketing préfèrent des acteurs comme Meta META.O et Google GOOGL.O pour leur plus grande base d'utilisateurs. Snap, qui s'ajoute à une liste croissante d'entreprises annonçant des suppressions d'emplois dans le secteur de la technologie, comptait environ 5 261 employés à temps plein en décembre 2025.

L'entreprise de médias sociaux s'attend à des charges de 95 à 130 millions de dollars, principalement pour des indemnités de licenciement et des coûts connexes. Elle s'attend à ce que la majorité des coûts soient encourus au cours du deuxième trimestre, selon une déclaration réglementaire. La société a consacré des ressources à sa filiale indépendante Specs, , pour les lunettes intelligentes à réalité augmentée, et se prépare à lancer le produit pour les consommateurs cette année. Mais son grand rival, Meta, domine déjà le marché . Irenic Capital Management, qui détient un intérêt économique d'environ 2,5 % dans Snap, a exhorté l'entreprise à se séparer de Specs ou à la fermer.

L'investisseur activiste a déclaré que l'entreprise avait absorbé plus de 3,5 milliards de dollars d'investissements et brûlait environ 500 millions de dollars de liquidités par an, tout en recommandant à l'entreprise de procéder à des réductions de coûts plus importantes, notamment par le biais de licenciements. L'année dernière, le directeur général Evan Spiegel avait déclaré que Snap se trouvait dans un " moment crucial "après avoir enregistré un ralentissement de la croissance de ses revenus trimestriels. Il a souligné son ambition de faire des revenus directs "un moteur de croissance durable de plusieurs milliards de dollars pour Snap".