Snap lance des abonnements pour créateurs afin de réduire sa dépendance à la publicité
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 14:48
Snap prévoit pour cette offre des tarifs mensuels compris entre 4,99 et 19,99 dollars, avec un partage des revenus de 60% en faveur des créateurs après frais de plateforme. La société promet également des outils d'analyse pour aider à adapter les prix. Cette phase de test concerne d'abord 15 créateurs, dont David Dobrik et Skai Jackson, et sera progressivement élargie aux États-Unis, puis au Canada, au Royaume-Uni et en France. La fonctionnalité sera d'abord disponible sur iPhone, sans calendrier défini pour Android.
Face à une concurrence déjà bien établie sur le marché des abonnements directs (YouTube, Meta, Patreon, OnlyFans), Snap mise sur la fidélité de ses utilisateurs et sur son moteur de recommandation Spotlight pour offrir une visibilité accrue aux créateurs. Cette initiative vient compléter les dispositifs existants comme Snapchat et les revenus générés via le programme Unified Monetization. Avec 474 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, Snap cherche à instaurer une relation plus stable et prévisible entre créateurs et abonnés, dans un contexte où la plateforme a enregistré une légère baisse de fréquentation par rapport au trimestre précédent.
