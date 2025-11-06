 Aller au contenu principal
Snap galvanisé par ses comptes et son partenariat avec Perplexity AI
information fournie par AOF 06/11/2025 à 14:37

(AOF) - Snap, dont le titre grimpe de 16% en avant-Bourse a dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre tout en annonçant avoir conclu un partenariat à 400 millions de dollars avec Perplexity AI pour intégrer son moteur de recherche alimenté par l'IA dans Snapchat. Hier soir, le groupe a déclaré une perte de 6 cents par action diluée, contre une perte de 9 cents un an plus tôt. Les analystes anticipaient une perte de 12 cents. Le chiffre d'affaires pour les trois mois clos le 30 septembre s'est élevé à 1,51 milliard de dollars contre 1,49 milliard attendu.

Le groupe prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 1,68 et 1,71 milliard de dollars, contre 1,69 milliard anticipé.

