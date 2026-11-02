Snap conclut un accord à l'amiable avec deux adolescents dans le cadre d'un procès-test où ceux-ci affirmaient que les réseaux sociaux avaient provoqué chez eux une dépression et des troubles alimentaires

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(Ajout d'un commentaire de Snap, paragraphe 7)

* Les plaignants avaient auparavant conclu un accord à l'amiable avec Meta, TikTok et YouTube

* Le directeur général Evan Spiegel devait témoigner dans ce qui devait être le premier procès de Snap concernant les préjudices subis par les adolescents

* Les adolescents affirment que des fonctionnalités telles que la lecture automatique et le défilement infini ont favorisé une utilisation compulsive dès l'enfance

par Diana Novak Jones

Snap Inc. SNAP.N , la société mère de Snapchat, a conclu un accord à l’amiable dans le cadre d’un procès concernant des plaintes déposées par deux adolescents qui affirment que l’entreprise a conçu la plateforme pour qu’elle crée une dépendance, ce qui leur a causé dépression, anxiété et troubles alimentaires, ont déclaré lundi les avocats des plaignants.

La sélection du jury a débuté la semaine dernière pour ce procès, le deuxième devant le tribunal d’État de Los Angeles concernant des plaintes déposées par des jeunes qui affirment être devenus dépendants des réseaux sociaux après que Snap, Meta Platforms META.O , TikTok et YouTube ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) ont conçu leurs plateformes pour encourager une utilisation compulsive.

Les plaignants avaient auparavant conclu des accords à l’amiable avec Meta , TikTok et YouTube.

« Notre objectif ultime est de tenir ces entreprises de réseaux sociaux responsables de l’impact de leurs actions sur des millions d’enfants à travers le pays, et ces accords à l’amiable nous permettent de continuer à progresser vers cet objectif », ont déclaré dans un communiqué John Morgan et Emily Jeffcott, avocats chargés de la défense du plaignant K.D.B.

Ce procès devait être le premier à impliquer Snap dans le vaste litige portant sur l’impact des réseaux sociaux sur les adolescents, après que l’entreprise eut trouvé un accord à l’amiable dans les autres affaires dont le procès était prévu. Le directeur général de l’entreprise, Evan Spiegel, devait initialement témoigner.

Cette affaire avait été sélectionnée parmi des milliers de poursuites en cours comme procès phare destiné à évaluer le bien-fondé des allégations portées contre Snap et les autres entreprises, et susceptible d’influencer la manière dont des affaires similaires seront tranchées. Les prochains procès phares devraient débuter en mars, selon les avocats des plaignants.

Un porte-parole de Snap a déclaré dans un communiqué que l’entreprise avait mis en place des mesures de protection, lancé des tutoriels sur la sécurité et établi des partenariats avec des experts, et qu’elle restait déterminée à « renforcer en permanence la sécurité, la vie privée et le bien-être de notre communauté ».

Les plaignantes, S.J., une jeune fille de 16 ans originaire de l’Illinois, et K.D.B., une jeune femme de 18 ans originaire du Mississippi, affirment avoir commencé à utiliser YouTube dès l’âge de 3 ans et les autres plateformes vers l’âge de 9 ans, développant ainsi des habitudes compulsives qu’elles attribuent à des fonctionnalités telles que la lecture automatique et le défilement infini.

Les entreprises ont rejeté les allégations selon lesquelles leurs plateformes auraient été conçues pour rendre les jeunes dépendants, et affirment avoir pris des mesures pour faire de ces applications des espaces sûrs où les jeunes peuvent s’exprimer.

Les entreprises de réseaux sociaux font face à des milliers de poursuites judiciaires devant les tribunaux fédéraux et d’État, intentées par des particuliers, des districts scolaires, des municipalités et d’autres entités gouvernementales, qui leur reprochent d’avoir sciemment cherché à rendre les enfants dépendants de leurs plateformes, contribuant ainsi à une crise de santé mentale chez les jeunes caractérisée par l’anxiété, la dépression et le suicide.

Dans la première affaire à avoir été jugée, qui s’est conclue en mars, un jury de Los Angeles a estimé que Meta et YouTube avaient fait preuve de négligence et a accordé à une jeune femme 6 millions de dollars de dommages-intérêts .

Les deux adolescents suivants, dont les affaires avaient été sélectionnées pour faire l’objet d’un procès, ont soit conclu un accord à l’amiable , soit abandonné leurs poursuites contre les entreprises.

Le premier district scolaire retenu pour un procès a conclu un accord avec l’ensemble des entreprises.

En août, Meta a conclu des accords à l’amiable d’une valeur pouvant atteindre 18 milliards de dollars avec la quasi-totalité des États et des territoires américains afin de régler les poursuites engagées par les procureurs généraux, qui reprochaient à ses plateformes d’avoir porté préjudice aux adolescents, et a accepté d’apporter des modifications au fonctionnement d’Instagram et de Facebook pour les adolescents. L’accord subordonnait le versement de 5 milliards de dollars à la conclusion par les États d’accords similaires avec Snap, TikTok et YouTube.