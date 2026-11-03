A Atlanta, des yeux citoyens pour veiller à un vote serein

Une femme arrivant à un bureau de vote à Avondale Estates, un quartier d'Atlanta, en Géorgie (sud-est des États-Unis), lors des élections américaines de mi-mandat, le 3 novembre 2026 ( AFP / ERIK S. LESSER )

"Je veux aider les gens à s'orienter dans le processus électoral" : à Atlanta, Linda Jones fait partie des yeux et des oreilles qui veillent mardi devant les bureaux de vote américains, afin que chacun puisse voter sans encombre aux élections de mi-mandat.

Venue avec sa chaise pliante, elle est mobilisée comme observatrice électorale toute la matinée devant un bureau de vote installé dans une bibliothèque de la ville, située dans le sud-est des États-Unis. Une première pour la septuagénaire.

Concrètement, la mission de Linda Jones et des deux autres bénévoles présents consiste à observer attentivement ce qui se passe autour du bureau de vote, et le cas échéant, à faire remonter les éventuels problèmes.

"Avec le climat qui règne dans le pays, la désinformation, les mesures prises pour décourager certaines catégories de la population de voter (...), je veux aider les gens à s'orienter dans le processus électoral", explique-t-elle à l'AFP.

Le bureau où elle est postée se trouve dans le comté de Fulton, le plus peuplé de l'État de Géorgie.

Après l'élection présidentielle de 2020 — remportée par le candidat démocrate Joe Biden — ce comté s'était retrouvé au coeur d'allégations infondées de fraude électorale portées par Donald Trump.

Candidatures qui affluent

Des observateurs électoraux de l'organisation de défense des droits civiques ACLU assis à l'extérieur d'un bureau de vote à Avondale Estates, un quartier d'Atlanta, en Géorgie (sud-est des États-Unis), lors des élections américaines de mi-mandat, le 3 novembre 2026 ( AFP / ERIK S. LESSER )

"Ils ont l'oeil sur les files d'attente. Ils nous disent si le bureau de vote ouvre en retard ou ferme en avance. Ils nous rapportent tout problème rencontré par les électeurs dont ils sont témoins", explique à l'AFP Rachel Glover, directrice associée du programme d'observation électorale à la section locale de la puissante organisation de défense des droits civiques ACLU.

L'enjeu, "c'est que personne ne quitte le bureau de vote sans avoir pu voter", résume-t-elle.

Du vote anticipé à la certification des résultats, ils sont quelque 500 observateurs électoraux déployés par l'ACLU en Géorgie. Une dizaine d'autres organisations collaborent à l'opération.

Rachel Glover a vu les candidatures de bénévoles plus que doubler par rapport à 2024, y compris des "actifs qui posent un jour de congé". Elle y voit la conséquence des "tentatives" de Donald Trump de "réduire les gens au silence", notamment celle visant à limiter le vote par correspondance.

Pendant le vote anticipé, pratique courante aux États-Unis, elle n'a pas eu connaissance de dysfonctionnement majeur ni d'opérations redoutées de la police de l'immigration.

C'est toutefois ce climat pesant qui a poussé Rosa Rivera-Ayala à prendre place, avec l'initiative Vote Safe, près d'un autre bureau de vote dans un comté à majorité afro-américaine et avec un grand nombre d'Américains naturalisés.

Peur

"Nous voyons au quotidien des choses qui instillent de la peur dans le coeur des Américains", et à cause de l'administration Trump, "les gens ont peur d'aller voter. Même des gens qui ont des papiers et qui peuvent voter ont peur de sortir par crainte d'être ciblés", raconte-t-elle à l'AFP.

Des personnes s'enregistrant pour voter à Avondale Estates, un quartier d'Atlanta, en Géorgie (sud-est des États-Unis), lors des élections américaines de mi-mandat, le 3 novembre 2026 ( AFP / ERIK S. LESSER )

Cette infirmière à la retraite estime que ceux qui se déplacent "se sentent mieux à l'idée qu'il y ait des observateurs électoraux qui veillent à ce qu'il ne leur arrive rien".

Basé à Atlanta, le Centre Carter, fondé par l'ex-président démocrate Jimmy Carter et spécialiste des opérations d'observation électorales à l'international, oeuvre depuis 2020 en Géorgie face au "manque de confiance" grandissant dans les élections. Il travaille notamment sur la collecte et le décompte des résultats.

Il s'agit "d'observer ce processus administratif (...) et veiller à ce qu'il soit fait de manière transparente afin que chacun puisse avoir confiance dans les résultats", explique à l'AFP son responsable de l'observation électorale Jonathan Stonestreet.

Les bénévoles sont "des gens intéressés par leur démocratie, leurs élections, la participation citoyenne", décrit-il, et "parfois", il y en a d'autres qui doutent et "disent: +J'ai des questions et je veux voir par moi-même+".

"Davantage de gens devraient observer tout le processus, ça leur permettrait d'avoir confiance dans les résultats", estime de son côté Linda Jones.