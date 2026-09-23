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SMTPC profite de la maîtrise de ses coûts au premier semestre
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 18:33
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SMTPC a enregistré un bénéfice net de 5,7 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 5,7% sur un an, malgré un chiffre d'affaires en léger recul de 0,2%. Cette amélioration de la rentabilité s'explique principalement par la maîtrise des charges d'exploitation.

L'activité a été légèrement pénalisée par le repli du trafic du tunnel Prado Carénage, qui a accueilli un peu plus de 7 millions de véhicules légers sur le semestre, soit 0,1% de moins qu'un an auparavant.

Au bilan, la diminution des disponibilités reflète notamment le versement de 13,4 millions d'euros de dividendes au titre de l'exercice 2025 et la poursuite du remboursement de la dette, à hauteur de 3,9 millions d'euros au 30 juin. Ces décaissements ont été en partie compensés par 12,2 millions d'euros de flux positifs générés par l'exploitation au premier semestre.

La baisse de la valeur nette des immobilisations résulte principalement des dotations aux amortissements de la période, tandis que l'évolution des dettes traduit notamment la poursuite du remboursement des emprunts.

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