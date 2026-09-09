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Smithfield recule en raison de perspectives moins favorables pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 12:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions du producteur de viande de porc Smithfield Foods SFD.O reculent de 3,5% à 21,3 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit pour le troisième trimestre une perte d'exploitation ajustée comprise entre 70 et 90 millions de dollars dans son segment de la viande de porc fraîche, contre un bénéfice de 10 millions de dollars un an plus tôt

** SFD table sur un résultat d'exploitation ajusté compris entre 115 et 175 millions de dollars au troisième trimestre, en baisse par rapport aux 310 millions de dollars enregistrés l'année dernière

** "La révision de nos perspectives s’explique par les conditions de marché externes sur certaines parties de la chaîne de valeur du porc", a déclaré le directeur général Shane Smith

** Cinq des six sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, et une seule "conserver"; leur objectif de cours médian est de 28 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action SFD affichait une hausse de 0,5% depuis le début de l’année

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