Smithfield Foods sous pression face à la contraction des marges

La société américaine a dévoilé des perspectives dégradées pour son activité de porc frais au troisième trimestre, pénalisée par la baisse des prix et la contraction des marges dans le secteur.

Le producteur et transformateur américain s'attend désormais à une perte opérationnelle ajustée comprise entre 70 et 90 millions de dollars dans le porc frais, son deuxième segment en termes de chiffre d'affaires. Un an plus tôt, cette activité avait dégagé un bénéfice de 10 millions de dollars.

Smithfield attribue cette détérioration à la baisse de la valeur de découpe du porc et des prix des porcs, qui continue de peser sur les marges de l'industrie. "Le changement de nos perspectives est dicté par les conditions de marché externes au sein de certaines parties de la chaîne de valeur du porc", a expliqué le directeur général Shane Smith.

La firme prévoit pour cette activité un bénéfice opérationnel ajusté compris entre 25 et 45 millions de dollars au troisième trimestre, contre 89 millions de dollars à la même période l'an dernier.

Au niveau du groupe, le résultat opérationnel ajusté devrait s'établir entre 115 et 175 millions de dollars sur les trois mois se terminant en septembre, soit une nette baisse par rapport aux 310 millions enregistrés un an auparavant.

Smithfield maintient en revanche ses objectifs annuels pour les viandes transformées, son principal segment. Le groupe vise toujours un résultat opérationnel ajusté compris entre 1,08 et 1,15 milliard de dollars pour l'exercice 2026.

L'entreprise basée en Virginie avait déjà abaissé le mois dernier ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel ajusté.

Le groupe doit par ailleurs participer jeudi à la Barclays Global Consumer Conference.